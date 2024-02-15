Сотрудников СБУ, которые следили за журналистами Bihus.Info, отправили на фронт

Сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины отправила в зону боевых действий своих сотрудников, которые следили за командой Bihus.Info. Временно исполняющим обязанности главы Департамента защиты национальной государственности назначен Андрей Ищук.

Об этом сообщили в СБУ по запросу Bihus.Info в четверг, 15 февраля.

Чем интересовались журналисты у СБУ

СБУ предоставила ответы на несколько вопросов от Bihus.Info. Были заданы вопросы о персонале в Департаменте защиты национальной государственности, а также о текущем статусе служебных обязанностей сотрудников ДЗНГ Игоря Кравченко, Евгения Коноваленко, Тараса Садовника, упомянутых в расследовании Bihus.Info.

Также журналисты спросили, кто сейчас выполняет обязанности главы департамента. В ответ на это СБУ сообщила, что Андрей Ищук временно исполняет обязанности руководителя, а фигуранты расследования находятся в Донецкой и Луганской областях.

Сообщение Bihus.Info. Фото: скриншот

Отметим, в январе в сети распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А позже рассказал, что за членами команды следили около года.

Напомним, журналисты Bihus.Info установили, что за ними следили работники Департамента по защите национальной государственности (ДЗНГ) СБУ.

Руководство СБУ заявило, что приняло кадровые решения по департаменту. Вскоре народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за вызов главы СБУ Василия Малюка в парламент для объяснения ситуации.

Расследованием дела о слежке за журналистами Bihus.infо занимается Главное управление ГБР.