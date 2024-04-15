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Відповідь Ірану за напад на Ізраїль — у ЦАХАЛ зробили заяву

15 квітня 2024 12:25
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Козюк Тетяна
редактор
Відповідь Ірану за напад на Ізраїль — у ЦАХАЛ зробили заяву
Ізраїльські військові. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Пітер Лернер заявив, що наразі Уряд країни розмірковує над різними варіантами, які передбачають відповідь Ірану за нещодавній напад. Це питання, за його словами, вирішать вже сьогодні або найближчими днями. 

Про це повідомляє ABC News з посиланням на слова Ларнера. 

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За словами Ларнера, ізраїльські військові надали "широкий спектр варіантів" того, як можна відповісти Ірану за його напад на Ізраїль. Ця відповідь, каже, може передбачати військовий удар або розвиток подій без нього. 

Речник ЦАХАЛ наголосив, що остаточне рішення уряд Ізраїлю ухвалить сьогодні, або найближчими днями. 

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети

Згодом стало відомо, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Сам президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.

Іран
Ізраїль
війна
напад
обстріли
військові

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