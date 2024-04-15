Ответ Ирану за нападение на Израиль — в ЦАХАЛ сделали заявление

Израильские военные. Фото: Reuters

Спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил, что в настоящее время Правительство страны размышляет над разными вариантами, предусматривающими ответ Ирану за недавнее нападение. Этот вопрос, по его словам, будет решен уже сегодня или в ближайшие дни.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на слова Ларнера.

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По словам Ларнера, израильские военные предоставили "широкий спектр вариантов" того, как можно ответить Ирану за его нападение на Израиль. Этот ответ, как говорит, может предусматривать военный удар или развитие событий без него.

Спикер ЦАХАЛ подчеркнул, что окончательное решение правительство Израиля примет сегодня или в ближайшие дни.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 13 апреля Иран запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты.

Впоследствии стало известно, что Израиль планирует "существенный ответ" на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Сам президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.