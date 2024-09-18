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В поліції прокоментували інформацію про виявлення вибухівки біля місця мітингу Трампа

18 вересня 2024 19:57
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В поліції спростували інформацію про виявлення вибухівки біля місця мітингу Трампа
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Поліція округу Нассау спростувала інформацію про те, що в автомобілі біля місця проведення мітингу Дональда Трампа на Лонг-Айленді знайшли "вибухівку". Особа, яка повідомила про вибуховий пристрій, затримана.

Про це повідомило видання Daily Mail у середу, 18 вересня.

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"Опитується особа, яка, можливо, тренувала собаку-вибухошукача поблизу місця події. Особа з собакою-бомбою неправдиво повідомила про виявлення вибухівки, і ця особа наразі затримана поліцією", — повідомили в поліції.

Повідомлялося, що водій автомобіля втік у ліс. Джерела зазначили, що ніхто не бачив, чи мав водій при собі щось небезпечне, а лише спостерігали, як він зник.

Що передувало

Раніше з'явилася інформація, що біля місця проведення мітингу Дональда Трампа на Лонг-Айленді в автомобілі знайшли "вибухівку".

Нагадаємо, вечері 15 вересня The New York Post повідомив, що в американському штаті Флорида сталася стрілянина. Поблизу перебував кандидат у президенти Дональд Трамп, його заховали у безпечне місце.

Незадовго стало відомо, що постріли відбулися біля поля для гольфа, на якому грав Трамп. Наразі поліція Вест-Палм-Біч у Флориді та місцеве ФБР ведуть розслідування.

Наразі підозрюваний вже перебуває під вартою. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут. За даними Fox News, Рут наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти.

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