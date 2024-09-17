Дональд Трамп розповів подробиці про замах на нього 15 вересня

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Експреиздент США Дональд Трамп вперше публічно поділився деталями про замах на нього, який ймовірно планували здійснити вдруге, в неділю, 15 вересня. Він похвалив роботу Секретної служби США, правоохоронців та жінку, яка здогадалася сфотографувати машину підозрюваного.

Про це повідомляє CNN.

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Трамп заявив, що грав у гольф зі своїми друзями в неділю, 15 вересня, аж раптом почули постріли.

"Я грав у гольф з кількома моїми друзями, це було в неділю вранці, дуже тихо, дуже гарна погода, все було чудово, це приємне місце. І раптом ми почули постріли в повітря, і я припускаю, що їх було, ймовірно, чотири чи п’ять, і це звучало як кульова стрільба", — сказав Трамп.

Він додав, що охоронці одразу зрозуміли, що це стрілянина, схопили його під руки та вивели. Трамп пожартував, що міг би дограти в гольф, але треба було негайно покинути місце події.

"Я був з агентом, і агент зробив фантастичну роботу. Не було жодних сумнівів, що ми не розгубимось. Я б із задоволенням забив той останній удар, але ми вирішили, що треба забиратися звідси", — сказав Дональд Трамп.

Трамп побачив рушницю через кущі

Також експрезидент США розповів, що його агент побачив дуло рушниці з кущів та почав стріляти туди.

Потім Трамп розповів, як правоохоронці змогли затримати стрілка за допомогою жінки, яка побачила, як підозрюваний вибігає з кущів, і сфотографувала його машину.

"Цивільна особа зробила феноменальну роботу. Жінка. Я маю на увазі, хто б міг подумати, що можна було б зробити тисячу разів так, якби стільки людей мали б достатньо розуму, щоб піти за ним і сфотографувати задню частину його вантажівки. Щоб в кінцевому підсумку отримати інформацію, де найбільшою підказкою була ліцензія. Отже, вони (правоохоронці. — Ред.) отримали ліцензію, а після того, як вони отримали ліцензію, з'явилися всілякі технології, за допомогою яких можна буквально точно визначити, де знаходиться ця вантажівка. Я ніколи не знав, що щось подібне існує. І вони визначили його географічне місце на шосе", — сказав Трамп.

Втім, згодом шериф округу Палм-Біч Рік Бредшоу заявив, що людина, яка втекла на машині, не стріляла, він не мав прямої видимості на президента.

Кого затримала поліція в підозрі на замаху на Трампа

Раян Уеслі Раут, якого підрозрюють у нападі на Трампа 15 вересня. Фото: Reuters

Поліція затримала ймовірного нападника. Ним виявився Раян Уеслі Раут. Він провів майже 12 годин поблизу гольф-клубу Трампа, де його виявили агенти Секретної служби, як повідомили правоохоронні органи. Його звинуватили у незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Розслідування недільного замаху на життя Трампа триває, і щодо нього можуть бути висунутими додаткові звинувачення, як повідомили CNN представники правоохоронних органів, знайомі з цією справою.

Трамп мило поспілкувався з Байденом та просить більше охорони

Дональд Трамп сказав, що хоче мати більше охорони та сказав про це президенту США Джо Байдену, коли він подзвонив йому поцікавитися його станом.

"Він (Джо Байден. — Ред.) був дуже милий сьогодні, він подзвонив, щоб переконатися, що зі мною все гаразд, щоб переконатися чи є у мене якісь пропозиції або що нам дійсно потрібно більше людей в моїй охороні, тому що у нас 50-60 000 людей, які з'являються на заходах, і, знаєте, в інших людей такого немає, але він не міг бути більш люб'язним", — сказав Трамп.