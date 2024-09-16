У Челябінську 13-річний школяр напав на вчительку та однокласників з молотком

Правоохоронець на місці події. Фото: росЗМІ

У Челябінську, Росія, 13-річний школяр напав на вчительку та однокласників з молотком. Внаслідок інциденту є поранені, яких доправили до лікарні.

Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 16 вересня.

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Напад з молотком у російській школі

За словами очевидці, школяр почав хаотично завдавати ударів по однолітках і педагогах. Після цього дитина намагалася покінчити життя самогубством.

РосЗМІ пишуть, що підліток стояв на обліку в психоневрологічному диспансері. Наразі він госпіталізований із неглибоким пораненням руки.

Наразі слідчі не можуть допитати нападника, оскільки він поводиться неадекватно.

Родичі хлопчика зазначили, що він завжди був "особливим", тому навчався в корекційній школі.

"Зовні від інших дітей школяр не відрізнявся. Він був єдиною дитиною в родині. Мама працювала медсестрою в лікарні, батько — апаратником на челябінському заводі. Батьки майже завжди супроводжували сина через його нестійкий стан", — розповіли вони.

Відомо, що школяр зміг пронести в школу ніж, молоток і муляж пневматичного пістолета в рюкзаку.