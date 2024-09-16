В Челябинске 13-летний школьник напал на учительницу и одноклассников с молотком

Правоохранитель на месте происшествия. Фото: росСМИ

В Челябинске, Россия, 13-летний школьник напал на учительницу и одноклассников с молотком. В результате инцидента есть раненые, которых доставили в больницу.

Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 16 сентября.

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Нападение с молотком в российской школе

По словам очевидцы, школьник начал хаотично наносить удары по сверстникам и педагогам. После этого ребенок пытался покончить жизнь самоубийством.

РосСМИ пишут, что подросток стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас он госпитализирован с неглубоким ранением руки.

Следователи не могут допросить нападающего, поскольку он ведет себя неадекватно.

Родственники мальчика отметили, что он всегда был "особенным", поэтому учился в коррекционной школе.

"Внешне от других детей школьник не отличался. Он был единственным ребенком в семье. Мама работала медсестрой в больнице, отец — аппаратчиком на челябинском заводе. Родители почти всегда сопровождали сына из-за его неустойчивого состояния", — рассказали они.

Известно, что школьник смог пронести в школу нож, молоток и муляж пневматического пистолета в рюкзаке.