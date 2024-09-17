Почуй військову — у США вперше проходить аудіовиставка

Аудіовиставка "Почуй військову" у США. Фото: Новини.LIVE

У США вперше проходить аудіовиставка "Почуй військову". Подія відбувається у Музеї жертв комунізму, який відкрився два роки тому.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Аудіовиставка у США

Співзасновниця ГО "Землячки" Ксенія Драганюк зазначила, що всі фотографії з експозиції зроблені на Донеччині. Під кожним фото є аудіочастина, де військовослужбовиці розповідають про свій шлях у Силах оборони.

Аудіовиставка "Почуй військову" у США. Фото: Новини.LIVE

Аудіовиставка "Почуй військову" у США. Фото: Новини.LIVE

Аудіовиставка "Почуй військову" у США. Фото: Новини.LIVE

Аудіовиставка "Почуй військову" у США. Фото: Новини.LIVE

Аудіовиставка "Почуй військову" у США. Фото: Новини.LIVE

Аудіовиставка "Почуй військову" у США. Фото: Новини.LIVE 1 / 6

"Ми зробили колаж з фото захисниць, які вже загинули в російсько-українській війні […] В останній день ротації в "евак" однієї з посестр прилетів FPV-дрон — вона їхала рятувати життя українським військовим. Ми їхали на похорон до Саші, а потім через дві години після нього — на день народження мами. Це говорить про наше життя, відображає контраст сучасності", — розповіла Драганюк.

Як відомо, аудіовиставка проходить у Музеї жертв комунізму, який відкрився два роки тому.