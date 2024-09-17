Услышь военную — в США впервые проходит аудиовиставка

Аудиовыставка "Услышь военную" в США. Фото: Новини.LIVE

В США впервые проходит аудиовиставка "Услышь военную". Событие проходит в Музее жертв коммунизма, который открылся два года назад.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Аудиовыставка в США

Соучредительница ОО "Землячки" Ксения Драганюк отметила, что все фотографии с экспозиции сделаны в Донецкой области. Под каждым фото есть аудиочасть, где военнослужащие рассказывают о своем пути в Силах обороны.

Аудиовыставка "Услышь военную" в США. Фото: Новини.LIVE

Аудиовыставка "Услышь военную" в США. Фото: Новини.LIVE

Аудиовыставка "Услышь военную" в США. Фото: Новини.LIVE

Аудиовыставка "Услышь военную" в США. Фото: Новини.LIVE

Аудиовыставка "Услышь военную" в США. Фото: Новини.LIVE

Аудиовыставка "Услышь военную" в США. Фото: Новини.LIVE 1/6 ​ 6

"Мы сделали коллаж из фото защитниц, которые уже погибли в российско-украинской войне […] В последний день ротации у "эвак" одной из посестр прилетел FPV-дрон — она ехала спасать жизнь украинским военным. Мы ехали на похороны к Саше, а потом через два часа после него — на день рождения мамы. Это говорит о нашей жизни, отражает контраст современности", — рассказала Драганюк.

Как известно, аудиовиставка проходит в Музее жертв коммунизма, открывшемся два года назад.