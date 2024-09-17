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Трамп рассказал новые детали о втором покушении на него и заявил, что нуждается в большей охране

17 сентября 2024 10:05
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Дональд Трамп рассказал подробности о покушении на него 15 сентября
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Экс-преиздент США Дональд Трамп впервые публично поделился деталями о покушении на него, которое, вероятно, планировали совершить второй раз, в воскресенье, 15 сентября. Он похвалил работу Секретной службы США, стражей порядка и женщину, которая догадалась сфотографировать машину подозреваемого.

Об этом сообщает CNN.

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Трамп заявил, что играл в гольф со своими друзьями в воскресенье, 15 сентября, вдруг услышали выстрелы.

"Я играл в гольф с несколькими моими друзьями, это было в воскресенье утром, очень тихо, очень хорошая погода, все было прекрасно, это приятное место. И вдруг мы услышали выстрелы в воздух, и я предполагаю, что их было, вероятно, четыре или пять, и это звучало как шаровая стрельба", — сказал Трамп.

Он добавил, что охранники сразу поняли, что это стрельба, схватили его под руки и вывели. Трамп пошутил, что мог бы доиграть в гольф, но нужно было немедленно покинуть место происшествия.

"Я был с агентом, и агент проделал фантастическую работу. Не было никаких сомнений, что мы не растеряемся. Я бы с удовольствием забил тот последний удар, но мы решили, что надо убираться отсюда", — сказал Дональд Трамп.

Трамп увидел ружье через кусты

Также экс-президент США рассказал, что его агент увидел ствол ружья из кустов и начал стрелять туда.

Затем Трамп рассказал, как правоохранители смогли задержать стрелка с помощью женщины, увидевшей, как подозреваемый выбегает из кустов, и сфотографировала его машину.

"Гражданское лицо сделало феноменальную работу. Женщина. Я имею в виду, кто бы мог подумать, что можно было бы сделать тысячу раз так, если бы столько людей имели достаточно ума, чтобы пойти за ним и сфотографировать заднюю часть его грузовика. Чтобы в конечном итоге итогу получить информацию, где наибольшей подсказкой была лицензия. Итак, они (правоохранители. — Ред.) получили лицензию, а после того, как они получили лицензию, появились всевозможные технологии, с помощью которых можно точно определить, где находится этот грузовик. Я никогда не знал, что что-то подобное существует. И они определили его географическое место на шоссе", — сказал Трамп.

Впрочем, впоследствии шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что сбежавший на машине человек не стрелял, он не имел прямой видимости на президента.

Кого задержала полиция в подозрении на покушение на Трампа

Райан Раут
Райан Уэсли Раут, которого подозревают в нападении на Трампа 15 сентября. Фото: Reuters

Полиция задержала предполагаемого нападающего. Им оказался Райан Уэсли Раут. Он провел около 12 часов вблизи гольф-клуба Трампа, где его обнаружили агенты Секретной службы, как сообщили правоохранительные органы. Его обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Расследование воскресного покушения на жизнь Трампа продолжается, и в отношении его могут быть предъявлены дополнительные обвинения, как сообщили представители правоохранительных органов, знакомые с этим делом.

Трамп мило пообщался с Байденом и просит больше охраны

Дональд Трамп сказал, что хочет иметь больше охраны и сказал об этом президенту США Джо Байдену, когда позвонил ему поинтересоваться его состоянием.

"Он (Джо Байден. — Ред.) был очень мил сегодня, он позвонил, чтобы убедиться, что со мной все в порядке, чтобы убедиться есть ли у меня какие-нибудь предложения или что нам действительно нужно больше людей в моей охране, потому что у нас 50-60 000 человек, которые появляются на мероприятиях, и, знаете ли, у других людей такого нет, но он не мог быть более любезным", — сказал Трамп.

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