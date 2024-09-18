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В полиции прокомментировали информацию об обнаружении взрывчатки у места митинга Трампа

18 сентября 2024 19:57
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В полиции опровергли информацию об обнаружении взрывчатки у места митинга Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Полиция округа Нассау опровергла информацию о том, что в автомобиле у места проведения митинга Дональда Трампа на Лонг-Айленде нашли "взрывчатку". Лицо, сообщившее о взрывном устройстве, задержано.

Об этом сообщило издание Daily Mail в среду, 18 сентября.

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"Опрашивается лицо, возможно, тренировавшее собаку-взрывоискателя вблизи места происшествия. Лицо с собакой-бомбой ложно сообщило об обнаружении взрывчатки, и это лицо пока задержано полицией", — сообщили в полиции.

Сообщалось, что водитель автомобиля скрылся в лес. Источники отметили, что никто не видел, имел ли водитель при себе что-то опасное, а только наблюдали, как он скрылся.

Что предшествовало

Ранее появилась информация, что у места проведения митинга Дональда Трампа на Лонг-Айленде в автомобиле нашли "взрывчатку".

Напомним, вечером 15 сентября The New York Post сообщил, что в американском штате Флорида произошла стрельба. Поблизости был кандидат в президенты Дональд Трамп, его спрятали в безопасное место.

Незадолго стало известно, что выстрелы произошли у поля для гольфа, на котором играл Трамп. Полиция Вест-Палм-Бич во Флориде и местное ФБР ведет расследование.

В настоящее время подозреваемый уже находится под стражей. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. По данным Fox News, Рут приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и продвинул дуло автоматического оружия через забор. Секретная служба вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться.

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