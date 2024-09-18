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Союзник Трампа Помпео раскритиковал политику Байдена и объяснил, почему бы пожал руку Путину

18 сентября 2024 09:26
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил что Трамп был бы полезнее Байдена
70-й госсекретарь США Майк Помпео. Фото: скриншот
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Кандидат в президенты США Дональд Трамп нередко высказывал свою позицию по поводу войны в Украине, обещая "завершить ее одним телефонным звонком Путину", в случае победы на выборах. Экс-госсекретарь США Майк Помпео, возглавлявший пост во времена президентства Трампа, ответил, насколько такое развитие событий возможно и пожал ли бы руку Путину экс-президент.

Об этом Майк Помпео высказался в интервью "Мосейчук+".

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Помпео заявил, что при президентстве Дональда Трампа Путин не решался начинать войну против Украины. Он связывает нападение России с приходом к власти Барака Обамы. И добавил, что якобы именно администрация Трампа предоставила Украине первые оборонные системы еще до начала войны.

"Я работал с президентом Трампом четыре года, и за это время Владимир Путин не забрал ни одного дюйма украинской земли. Вспомните, что он захватил пятую часть Украины, включая Крым во времена президентства Обамы. Администрация Трампа предоставила Украине оборонные системы еще до войны, что сдерживало Владимира Путина. Однако, всего через несколько месяцев после ухода Трампа с должности, Путин снова начал убивать украинцев и захватывать новые территории", — сказал эксгоссекретарь США.

Он заявил, что предусмотреть действия Путина в случае президентства Трампа возможно благодаря "модели сдерживания", которую они раньше выстроили. Майк Помпео отметил, что политика от Байдена и Обамы вредила Украине и Европе.

"Можно ожидать, что модель сдерживания, которую мы выстроили, будет значительно влиятельнее для него, чем слабость, которую он видел при президентстве Обамы и Байдена. Это нанесло значительный ущерб не только Украине, потерявшей тысячи жизней, но и всему европейскому континенту и Соединенным. Штатам Америки", — говорит Помпео.

Пожал бы Трамп руку Путину

Майк Помпео высказался относительно того, пожал ли он или Трамп руку Владимиру Путину. Мол, это часть работы, а за время его работы и президентства Трампа, им нередко приходилось "жать руки поганцам".

"Президент Трамп и я встречались со многими убивавшими американцев людьми. Я разговаривал с талибами, которые убили моих друзей. Я встречался с Кимом (Ким Чен Ын, лидер КНДР. — Ред.), который недавно лишил жизни американского гражданина, удерживая его в заложниках в Северной Корее и уничтожил десятки тысяч своих соотечественников. Так, часто приходится говорить с плохими людьми, ведь именно они становятся источником величайших бед. в смерти десяти миллионов человек из-за вируса, распространившегося из лаборатории в Ухане. Это просто работа" , — пояснил Майк Помпео.

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