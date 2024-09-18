Ексдержсекретар США Майк Помпео заявив що Трамп був би кориснішим за Байдена

70-й Держсекретар США Майк Помпео. Фото: скриншот

Кандидат у президенти США Дональд Трамп нерідко висловлював свою позицію щодо війни в Україні, обіцяючи "завершити її одним телефонним дзвінком Путіну", у разі перемоги на виборах. Ексдержсекретар США Майк Помпео, який очолював посаду за часів президентства Трампа, відповів, наскільки такий розвиток подій є можливим та чи потиснув би руку Путіну експрезидент.

Про це Майк Помпео висловився в інтерв'ю "Мосейчук +".

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Помпео заявив, що за президентства Дональда Трампа, Путін не наважувався розпочинати війну проти України. Він пов'язує напад Росії із приходом до влади Барака Обами. Він додав, що нібито саме адміністрація Трампа надала Україні перші оборонні системи ще до початку війни.

"Я працював з президентом Трампом чотири роки, і за цей час Володимир Путін не забрав жодного дюйма української землі. Згадайте, що він захопив п’яту частину України включно з Кримом за часів президентства Обами. Адміністрація Трампа надала Україні оборонні системи ще до війни, що стримувало Володимира Путіна. Проте, всього за кілька місяців після відходу Трампа з посади, Путін знову почав вбивати українців і захоплювати нові території", — сказав ексдержсекретар США.

Він заявив, що передбачити дії Путіна у разі президентства Трампа можливо завдяки "моделі стримування", яку вони раніше вибудували. Майк Помпео зазначив, що натомість політика від Байдена та Обами зашкодила Україні та Європі.

"Можна очікувати, що модель стримування, яку ми вибудували, буде значно впливовіша для нього, ніж слабкість, яку він бачив за президентства Обами і Байдена. Це завдало значної шкоди не лише Україні, яка втратила тисячі життів, а й усьому європейському континенту та Сполученим Штатам Америки", — каже Помпео.

Чи потис би Трамп руку Путіну

Натомість Майк Помпео висловився щодо того, чи потис би він або Трамп руку Володимиру Путіну. Мовляв, це частина роботи, а за час його роботи та президентства Трампа, їм нерідко доводилось "тиснути руки поганцям".

"Президент Трамп і я зустрічалися з багатьма людьми, які вбивали американців. Я розмовляв із талібами, які вбили моїх друзів. Я зустрічався з Кімом (Кім Чен Ин, лідер КНДР. — Ред.), який нещодавно позбавив життя американського громадянина, утримуючи його у заручниках у Північній Кореї і знищив десятки тисяч своїх співвітчизників. Так, часто доводиться говорити з поганими людьми, адже саме вони стають джерелом найбільших бід. Тому нерідко доводиться мати справу з найгіршими злочинцями у світі. Я багато часу провів із Сі Цзіньпіном, який винен у смерті десяти мільйонів людей через вірус, що поширився з лабораторії в Ухані. Це просто робота", — пояснив Майк Помпео.