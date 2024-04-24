Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ОП розповіли, коли Залужний приступить до роботи послом у Британії arrow

В ОП розповіли, коли Залужний приступить до роботи послом у Британії

24 квітня 2024 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ОП розповіли, коли Залужний приступить до роботи послом у Британії
Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вже "найближчими тижнями" приступить до роботи  посла у Великій Британії. Лондон вже офіційно погодив його кандидатуру.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Київ 24".

Читайте також:

Коли Залужний приступить до роботи послом у Британії

Подоляк розповів, що з приводу питання призначення Залужного на посаду посла у Британії, вже все уточнено. 

"Наскільки я розумію, там офіційно все вже уточнено, тобто він буде офіційно послом", — сказав він.

За словами урядовця, Лондон вже офіційно погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ, а зараз тривають усі процедурні процеси з документами, зокрема через МЗС обох країн. Це може зайняти декілька тижнів треба "довирішувати деякі логістичні складові.

"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", — зауважив Подоляк.

Звільнення Залужного з посади головкома — що відомо

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. На його місце був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Наступного дня після відставки президент Володимир Зеленський надав Залужному звання Героя України

Водночас українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикували президента та вимагали повернути Залужного на посаду.

Вже 7 березня МЗС України повідомило про те, що Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Сам президент заявив, що рішення було погоджено з ексголовкомом. За словами Зеленського, Залужний "говорив саме про такий напрям для себе — дипломатичний".

Офіс президента
Михайло Подоляк
посол
Валерій Залужний
Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри