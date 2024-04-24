В ОП розповіли, коли Залужний приступить до роботи послом у Британії

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вже "найближчими тижнями" приступить до роботи посла у Великій Британії. Лондон вже офіційно погодив його кандидатуру.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Київ 24".

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Подоляк розповів, що з приводу питання призначення Залужного на посаду посла у Британії, вже все уточнено.

"Наскільки я розумію, там офіційно все вже уточнено, тобто він буде офіційно послом", — сказав він.

За словами урядовця, Лондон вже офіційно погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ, а зараз тривають усі процедурні процеси з документами, зокрема через МЗС обох країн. Це може зайняти декілька тижнів треба "довирішувати деякі логістичні складові.

"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", — зауважив Подоляк.

Звільнення Залужного з посади головкома — що відомо

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. На його місце був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Наступного дня після відставки президент Володимир Зеленський надав Залужному звання Героя України.

Водночас українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикували президента та вимагали повернути Залужного на посаду.

Вже 7 березня МЗС України повідомило про те, що Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Сам президент заявив, що рішення було погоджено з ексголовкомом. За словами Зеленського, Залужний "говорив саме про такий напрям для себе — дипломатичний".