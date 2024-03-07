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Зеленський прокоментував призначення Залужного послом у Британії та звільнення строковиків

7 березня 2024 20:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський прокоментував призначення Залужного послом у Британії та звільнення строковиків
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі щодо підписаних у четвер, 7 березня, указів. Йдеться про призначення генерала Валерія Залужного послом у Великій Британії та звільнення в запас строковиків.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні.

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Призначення Залужного послом у Британії

"Сьогодні погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе — дипломатичний", — розповів Зеленський.

За його словами, Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Він наголосив, що союзництво з Британією має тільки зміцнюватися.

Указ про звільнення в запас строковиків

Зеленський зазначив, що сьогодні є указ про звільнення в запас строковиків — тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. 

"Зараз, на прохання військового командування, потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури — на заміну людей з точки зору оборонних завдань, і з квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Вдячний кожному", — наголосив глава держави.

Також український лідер підписав два укази про відзначення державними нагородами українських військових. Йдеться про 520 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного на нову посаду. Він став послом України у Великій Британії.

Також український лідер підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Військових вже у квітні-травні цього року звільнять у запас.

Володимир Зеленський
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