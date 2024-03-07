Зеленский прокомментировал назначение Залужного послом в Британии и увольнение срочников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о подписанных в четверг, 7 марта, указах. Речь идет о назначении генерала Валерия Залужного послом в Великобритании и увольнении в запас срочников.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении.

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Назначение Залужного послом в Британии

"Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом", — рассказал Зеленский.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Он подчеркнул, что союзничество с Британией должно только укрепляться.

Указ об увольнении в запас срочников

Зеленский отметил, что сегодня есть указ об увольнении в запас срочников — тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения.

"Сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры — на замену людей с точки зрения оборонных задач, и с апреля срочники будут направлены в запас. Знаю, что часть из них подписали контракт о службе в Силах обороны. Благодарен каждому", — подчеркнул глава государства.

Также украинский лидер подписал два указа о награждении государственными наградами украинских военных. Речь идет о 520 военнослужащих ВСУ.

Напомним, Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на новую должность. Он стал послом Украины в Великобритании.

Также украинский лидер подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы. Военных уже в апреле-мае этого года уволят в запас.