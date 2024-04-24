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В ОП рассказали, когда Залужный приступит к работе послом в Британии

24 апреля 2024 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ОП рассказали, когда Залужный приступит к работе послом в Британии
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уже "в ближайшие недели" приступит к работе посла в Великобритании. Лондон уже официально согласовал его кандидатуру.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Киев 24".

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Подоляк рассказал, что по вопросу назначения Залужного на должность посла в Британии уже все уточнено.

"Насколько я понимаю, там официально все уже уточнено, то есть он будет официально послом", — сказал он.

По словам чиновника, Лондон уже официально согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ, а сейчас продолжаются все процедурные процессы с документами, в частности, через МИД обеих стран. Это может занять несколько недель, нужно "дорешить некоторые логистические составляющие".

"Я уже не вижу политизации вообще вокруг фамилии господина Залужного", — заметил Подоляк.

Увольнение Залужного с должности главкома — что известно

Напомним, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

На следующий день после отставки президент Владимир Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

В то же время, украинцы неоднозначно отреагировали на такие кадровые изменения. Они критиковали президента и потребовали вернуть Залужного в должность.

Уже 7 марта МИД Украины сообщил, что Зеленский назначил Залужного на должность посла в Великобритании.

Сам президент заявил, что решение было согласовано с экс-головкомом. По словам Зеленского, Залужный "говорил именно о таком направлении для себя — дипломатическом".

Офис президента
Михаил Подоляк
посол
Валерий Залужный
Великобритания

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