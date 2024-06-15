Формула миру — документальний фільм від Офісу президента України

В Офісі президента України презентували документальний фільм "Формула миру"
Пресслужба Офісу президента України презентувала документальний фільм "Формула миру". Кінострічка присвячена відкриттю Глобального Саміту миру, який проходитиме у швейцарському Бюргенштоку.
Документальну хроніку оприлюднили на YouTube-каналі Банкової у суботу, 15 червня.
Документальний фільм "Формула миру"
Як йдеться в описі під фільмом, він розкриває наступні питання:
- Як створювалася Українська формула миру?;
- Чому Формула миру є комплексним рішенням для сталого й тривалого миру не лише в Україні, а й в усьому світі?;
- У чому важливість кожного з пунктів Формули миру?;
- Чому Росія активно протидіє Саміту миру, що відбудеться 15–16 червня у Швейцарії?
Серед спікерів фільму:
- президент України Володимир Зеленський;
- глава Офісу президента України Андрій Єрмак;
- спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук;
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
- прем'єр-міністр України Денис Шмигаль;
- міністр оборони України Рустем Умєров;
- уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець;
а також ряд надзвичайних та повноважних міжнародних послів в Україні.
Глобальний Саміт миру — останні новини
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, куди також прибула й українська делегація.
Також стало відомо до Бюргенштоку, де проходитиме зустріч, прибули делегати з 92 країн та восьми організацій, зокрема, делегати з Саудівської Аравії, проте без участі Китаю.
Водночас напередодні масштабного заходу заступник постпреда Китаю в ООН Ген Шуан закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному" заради повного припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.
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