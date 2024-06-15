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В Офісі президента України презентували документальний фільм "Формула миру"

15 червня 2024 13:09
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Ілля Рябінін
редактор
Формула миру — документальний фільм від Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Пресслужба Офісу президента України презентувала документальний фільм "Формула миру". Кінострічка присвячена відкриттю Глобального Саміту миру, який проходитиме у швейцарському Бюргенштоку. 

Документальну хроніку оприлюднили на YouTube-каналі Банкової у суботу, 15 червня.

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Документальний фільм "Формула миру"

Як йдеться в описі під фільмом, він розкриває наступні питання:

  • Як створювалася Українська формула миру?;
  • Чому Формула миру є комплексним рішенням для сталого й тривалого миру не лише в Україні, а й в усьому світі?;
  • У чому важливість кожного з пунктів Формули миру?;
  • Чому Росія активно протидіє Саміту миру, що відбудеться 15–16 червня у Швейцарії?

Серед спікерів фільму:

  • президент України Володимир Зеленський; 
  • глава Офісу президента України Андрій Єрмак;
  • спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук;
  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
  • прем'єр-міністр України Денис Шмигаль;
  • міністр оборони України Рустем Умєров;
  • уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець;

а також ряд надзвичайних та повноважних міжнародних послів в Україні. 

Глобальний Саміт миру — останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, куди також прибула й українська делегація

Також стало відомо до Бюргенштоку, де проходитиме зустріч, прибули делегати з 92 країн та восьми організацій, зокрема, делегати з Саудівської Аравії, проте без участі Китаю.

Водночас напередодні масштабного заходу заступник постпреда Китаю в ООН Ген Шуан закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному" заради повного припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

політики
Володимир Зеленський
Швейцарія
Росія
Україна
Офіс президента
світ
переговори
саміт миру

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