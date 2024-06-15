Формула мира – документальный фильм от Офиса президента Украины

В Офисе президента Украины презентовали документальный фильм "Формула мира"
Пресс-служба Офиса президента Украины представила документальный фильм "Формула мира". Кинолента посвящена открытию Глобального Саммита мира, который будет проходить в швейцарском Бюргенштоке.
Документальную хронику обнародовали на YouTube-канале Банковой в субботу, 15 июня.
Документальный фильм "Формула мира"
Как говорится в описании под фильмом, он раскрывает следующие вопросы:
- Как создавалась Украинская формула мира?;
- Почему Формула мира является комплексным решением для устойчивого и продолжительного мира не только в Украине, но и во всем мире?;
- В чем важность каждого из пунктов Формулы мира?;
- Почему Россия активно противодействует Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии?
Среди спикеров фильма:
- президент Украины Владимир Зеленский;
- глава Офиса президента Украины Андрей Ермак;
- спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук;
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
- министр обороны Украины Рустем Умеров;
- уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец;
а также ряд чрезвычайных и полномочных международных послов в Украине.
Глобальный Саммит мира — последние новости
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, куда также прибыла и украинская делегация.
Также стало известно в Бюргеншток, где пройдет встреча, прибыли делегаты из 92 стран и восьми организаций, в частности, делегаты из Саудовской Аравии, однако без участия Китая.
В то же время, накануне масштабного мероприятия заместитель постпреда Китая в ООН Ген Шуан призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу" ради полного прекращения войны и восстановления территориальной целостности Украины.
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