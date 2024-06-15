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В Офисе президента Украины презентовали документальный фильм "Формула мира"

15 июня 2024 13:09
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Илья Рябинин
редактор
Формула мира – документальный фильм от Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пресс-служба Офиса президента Украины представила документальный фильм "Формула мира". Кинолента посвящена открытию Глобального Саммита мира, который будет проходить в швейцарском Бюргенштоке.

Документальную хронику обнародовали на YouTube-канале Банковой в субботу, 15 июня.

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Документальный фильм "Формула мира"

Как говорится в описании под фильмом, он раскрывает следующие вопросы:

  • Как создавалась Украинская формула мира?;
  • Почему Формула мира является комплексным решением для устойчивого и продолжительного мира не только в Украине, но и во всем мире?;
  • В чем важность каждого из пунктов Формулы мира?;
  • Почему Россия активно противодействует Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии?

Среди спикеров фильма:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • глава Офиса президента Украины Андрей Ермак;
  • спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук;
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
  • министр обороны Украины Рустем Умеров;
  • уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец;

а также ряд чрезвычайных и полномочных международных послов в Украине.

Глобальный Саммит мира — последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, куда также прибыла и украинская делегация.

Также стало известно в Бюргеншток, где пройдет встреча, прибыли делегаты из 92 стран и восьми организаций, в частности, делегаты из Саудовской Аравии, однако без участия Китая.

В то же время, накануне масштабного мероприятия заместитель постпреда Китая в ООН Ген Шуан призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу" ради полного прекращения войны и восстановления территориальной целостности Украины.

политики
Владимир Зеленский
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Украина
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