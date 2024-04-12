Уряд звільнив першого заступника Єрмака Сибігу — куди призначили посадовця

Андрій Сибіга. Фото: РБК

Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького. Його посаду відтепер обійматиме Андрій Сибіга, який до цього був заступником голови Офісу президента.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE.

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Кадрові зміни в ОП

За словами співрозмовників Новини.LIVE, рішення про відповідні кадрові прийняли ще декілька тижнів тому. Однак, сьогодні, 12 квітня, Уряд ухвалив їх на офіційному рівні.

Зрештою, станом на зараз, інших посадових змін в Офісі президента поки що не планують.

Що ще варто знати

Нагадаємо, днями радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому Зеленський оновлює свою команду. За словами посадовця, кадрові зміни необхідні, щоб апарат працював ефективно.

До слова, 26 березня Уряд відсторонив від посади секретаря РНБО Олексія Данілова.

Увечері 29 березня з'явилися укази про звільнення двох радників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака — Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

На наступний день, 30 березня, звільнили Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, також було оголошено про звільнення позаштатних радників президента, уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників та інших посадових осіб.