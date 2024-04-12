Правительство уволило первого заместителя Ермака Сибигу — куда назначили чиновника

Андрей Сибига. Фото: РБК

Кабинет министров уволил первого заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого. Его должность отныне будет занимать Андрей Сибига, который до этого был заместителем главы Офиса президента.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE.

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Кадровые изменения в ОП

По словам собеседников Новини.LIVE, решение о соответствующих кадровых решениях было принято еще несколько недель назад. Однако сегодня, 12 апреля, Правительство приняло их на официальном уровне.

В конце концов, по состоянию на данный момент, других должностных изменений в Офисе президента пока не планируют.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, почему Зеленский обновляет свою команду. По словам чиновника, кадровые изменения необходимы, чтобы аппарат работал эффективно.

К слову, 26 марта Правительство отстранило от должности секретаря СНБО Алексея Данилова.

Вечером 29 марта появились указы об увольнении двух советников руководителя Офиса Президента Андрея Ермака — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

На следующий день, 30 марта, был уволен Сергей Шефир с должности первого помощника президента Украины, также было объявлено об увольнении внештатных советников президента, уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников и других должностных лиц.