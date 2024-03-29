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Зеленський звільнив двох заступників голови ОП — про кого йдеться

29 березня 2024 19:40
оновлено: 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський звільнив двох заступників голови ОП — про кого йдеться
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, звільнив двох заступників голови ОП Андрія Єрмака. Йдеться про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Про це свідчать укази Президента №203/2024 та №205/2024.

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"Звільнити Смирнова Андрія Олександровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", — йдеться в указі.

звільнення Смирнова
Скриншот указу Президента

Відомо, що Смирнов обіймав посаду заступника Єрмака з 10 вересня 2019 року.

До цього він займався юридичною та адвокатською практикою. 

Андрій Смирнов
Андрій Смирнов. Фото: ОП

"Звільнити Дніпрова Олексія Сергійовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", — йдеться в іншому указі.

звільнення Дніпрова
Скриншот указу Президента

Дніпров перебував на посаді заступника Керівника ОП з 9 липня 2021 року. До цього працював в адміністрації президента та був заступником міністра освіти і науки України.

Олексій Дніпров
Олексій Дніпров. Фото: ОП

Замість них на посади заступників Єрмака було призначено Мудру Ірину Романівну та Ковальську Олену Олександрівну.

призначення Мудрої
Скриншот указу Президента
призначення Смирнова
Скриншот указу Президента

Нагадаємо, Зеленський звільнив посла у Молдові Марка Шевченка. Відомо, що він перебував на посаді з 18 грудня 2019 року.

Також Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Андрій Єрмак
звільнення

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