Зеленський звільнив двох заступників голови ОП — про кого йдеться
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, звільнив двох заступників голови ОП Андрія Єрмака. Йдеться про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.
Про це свідчать укази Президента №203/2024 та №205/2024.
Зеленський звільнив Смирнова й Дніпрова
"Звільнити Смирнова Андрія Олександровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", — йдеться в указі.
Відомо, що Смирнов обіймав посаду заступника Єрмака з 10 вересня 2019 року.
До цього він займався юридичною та адвокатською практикою.
"Звільнити Дніпрова Олексія Сергійовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", — йдеться в іншому указі.
Дніпров перебував на посаді заступника Керівника ОП з 9 липня 2021 року. До цього працював в адміністрації президента та був заступником міністра освіти і науки України.
Замість них на посади заступників Єрмака було призначено Мудру Ірину Романівну та Ковальську Олену Олександрівну.
Нагадаємо, Зеленський звільнив посла у Молдові Марка Шевченка. Відомо, що він перебував на посаді з 18 грудня 2019 року.
Також Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
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