Зеленский уволил двух заместителей председателя ОП — о ком идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 марта, уволил двух заместителей председателя ОП Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

Об этом свидетельствуют указы Президента №203/2024 и №205/2024.

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"Уволить Смирнова Андрея Александровича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", — говорится в указе.

Скриншот указа Президента

Известно, что Смирнов занимал должность зама Ермака с 10 сентября 2019 года.

До этого он занимался юридической и адвокатской практикой.

Андрей Смирнов. Фото: ОП

"Уволить Днепрова Алексея Сергеевича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", — говорится в другом указе.

Скриншот указа Президента

Днепров занимал должность заместителя Руководителя ОП с 9 июля 2021 года. До этого работал в администрации президента и был заместителем министра образования и науки Украины.

Алексей Днепров. Фото: ОП

Вместо них на должности заместителей Ермака были назначены Мудрая Ирина Романовна и Ковальская Елена Александровна.

Скриншот указа Президента

Скриншот указа Президента

Напомним, Зеленский уволил посла в Молдове Марка Шевченко. Известно, что он занимал должность с 18 декабря 2019 года.

Также Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.