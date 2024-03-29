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Зеленський звільнив українського посла в Молдові

29 березня 2024 13:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський звільнив українського посла в Молдові
Марк Шевченко. Фото: пресслужба посольства
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, звільнив посла у Молдові. На цій посаді перебував Марк Шевченко.

Про це свідчить указ на сайті Президента.

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"Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова", — йдеться у документі.

скриншот указу
Скриншот указу Президента

Що відомо про Марка Шевченка

Шевченко перебував на посаді Надзвичайного і Повноважного посла України в Молдові з 18 грудня 2019 року.

З грудня 2012 до листопада 2014 був радником з політичних питань Посольства України в Канаді.

З 27 листопада 2014 і до 2019 обіймав посаду тимчасово повіреного у справах України в Канаді.

Нагадаємо, Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Також ми писали, що Данілов відреагував на своє звільнення. Чиновник подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

Володимир Зеленський
Молдова
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