Зеленский уволил украинского посла в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 марта, уволил посла в Молдове. На этой должности находился Марк Шевченко.
Об этом свидетельствует указ на сайте Президента.
Зеленский уволил посла в Молдове
"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова", — говорится в документе.
Что известно о Марке Шевченко
Шевченко занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Молдове с 18 декабря 2019 года.
С декабря 2012 по ноябрь 2014 был советником по политическим вопросам Посольства Украины в Канаде.
С 27 ноября 2014 года и до 2019 года занимал должность временно поверенного по делам Украины в Канаде.
Напомним, Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Также мы писали, что Данилов отреагировал на свое увольнение. Чиновник поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.
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