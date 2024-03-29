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Зеленский уволил украинского посла в Молдове

29 марта 2024 13:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский уволил украинского посла в Молдове
Марк Шевченко. Фото: пресс-служба посольства
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 марта, уволил посла в Молдове. На этой должности находился Марк Шевченко.

Об этом свидетельствует указ на сайте Президента.

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Зеленский уволил посла в Молдове

"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова", — говорится в документе.

скриншот указа
Скриншот указа Президента

Что известно о Марке Шевченко

Шевченко занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Молдове с 18 декабря 2019 года.

С декабря 2012 по ноябрь 2014 был советником по политическим вопросам Посольства Украины в Канаде.

С 27 ноября 2014 года и до 2019 года занимал должность временно поверенного по делам Украины в Канаде.

Напомним, Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Также мы писали, что Данилов отреагировал на свое увольнение. Чиновник поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

Владимир Зеленский
Молдова
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указ
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