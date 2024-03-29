Зеленський розповів, де Данілов продовжить роботу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, де колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов продовжить роботу. За його словами, йдеться про дипломатичний напрям.

Про це глава держави сказав, коли представляв нового секретаря РНБО, у п'ятницю, 29 березня.

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"Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напряму. На напряму дипломатичному", — наголосив Зеленський.

Оновлення РНБО

Нагадаємо, 26 березня Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Також Данілов відреагував на своє звільнення. Чиновник подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

А перший заступник Ради Національної безпеки та оборони у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що новопризначений секретар РНБО Олександр Литвиненко має значну підтримку. Він, на його думку, відповідально підходить до прорахунку усіх подальших дій.

Додамо, 29 березня Зеленський представив нового секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Він також назвав завдання оновленого урядового органа управління.