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Зеленский рассказал, где Данилов продолжит работу

29 марта 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, где Данилов продолжит работу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу. По его словам, речь идет о дипломатическом направлении.

Об этом глава государства сказал, когда представлял нового секретаря СНБО в пятницу, 29 марта.

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"Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом", — подчеркнул Зеленский.

Обновление СНБО

Напомним, 26 марта Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Также Данилов отреагировал на свое увольнение. Чиновник поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

А первый заместитель Совета Национальной безопасности и обороны в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что новоназначенный секретарь СНБО Александр Литвиненко имеет значительную поддержку. Он, по его мнению, ответственно подходит к просчету всех дальнейших действий.

Добавим, 29 марта Зеленский представил нового секретаря СНБО Александра Литвиненко. Он также назвал задачу обновленного правительственного органа управления.

Владимир Зеленский
СНБО
Алексей Данилов
Украина
президент

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