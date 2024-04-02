Подоляк розповів, чому Зеленський оновлює свою команду

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Associated Press

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів причини кадрових перестановок у команді президента Володимира Зеленського. Він заявив, що такі зміни підвищать швидкість розробки стратегій та швидшої відповіді на "політичні зміни".

Про це Михайло Подоляк повідомив в ефірі телемарафону у понеділок, 1 квітня.

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Причини кадрових перестановок у команді президента

На запитання про причини змін у складі Офісу президента, Подоляк відповів, що це зроблено для підвищення швидкості розробки стратегій, збільшення аналітичної роботи та швидшої відповіді на "політичні зміни", такі як вибори в союзних країнах, які можуть вплинути на підтримку України.

Подоляк також зазначив, що необхідно збільшити аналітичні зусилля для оцінки ситуації в Росії та вирішення поточних проблем, пов’язаних з війною.

"Я не шукав би тут конспірології — президент хоче мати максимально ефективний функціональний апарат — не більше, і не менше. Президент змінює функціональну вертикаль, яка безпосередньо готує для нього матеріали та відповідає за реалізацію його ініціатив", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський звільнив свого радника Сергія Шефіра.

Раніше ми писали, що Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО.