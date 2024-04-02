Подоляк рассказал, почему Зеленский обновляет свою команду

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Associated Press

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал причины кадровых перестановок в команде президента Владимира Зеленского. Он заявил, что такие изменения повысят скорость разработки стратегий и более быстрого ответа на "политические изменения".

Об этом Михаил Подоляк сообщил в эфире телемарафона в понедельник, 1 апреля.

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Причины кадровых перестановок в команде президента

На вопрос о причинах изменений в составе Офиса президента, Подоляк ответил, что это сделано для повышения скорости разработки стратегий, увеличения аналитической работы и более быстрого ответа на "политические изменения", такие, как выборы в союзных странах, которые могут повлиять на поддержку Украины.

Подоляк также отметил, что необходимо увеличить аналитические усилия по оценке ситуации в России и решению текущих проблем, связанных с войной.

"Я бы не искал здесь конспирологии — президент хочет иметь максимально эффективный функциональный аппарат — не больше, и не меньше. Президент меняет функциональную вертикаль, которая непосредственно готовит для него материалы и отвечает за реализацию его инициатив", — сказал Подоляк.

Напомним, что недавно Зеленский уволил своего советника Сергея Шефира.

Ранее мы писали, что Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.