Зеленський звільнив декількох своїх радників — про кого йдеться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський звільнив ще п'ятьох своїх радників. Йдеться про Олега Устенка, Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Наталію Пушкарьову та Альону Вербицьку.

Про це йдеться в указах українського лідера у суботу, 30 березня.

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Звільнення радників Зеленського

"Звільнити Вербицьку Альону Миколаївну з посади Радника — уповноваженого Президента України з питань забезпечення прав захисників України", — йдеться в указі.

Глава держави звільнив Пушкарьову Наталію Антонівну від виконання обов'язків Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом).

Також Зеленський підписав укази про звільнення Радуцького Михайла Борисовича від виконання обов'язків радника Президента України (поза штатом), Трофімова Сергія Володимировича (поза штатом) та Устенка Олега Леонідовича (поза штатом).

Укази Зеленського. Фото: скриншот

Джерела Новини.LIVE повідомляють, що незабаром очікується ще багато звільнень на топових посадах. Зеленський вирішив повністю перезавантажити владу, однак через брак кадрів інколи це буде виглядати як тасування та зміна посад. Не виключено, що змінять й деяких міністрів в уряді.

Нагадаємо, Зеленський звільнив свого радника Сергія Шефіра. Він був першим помічником глави держави.

Також 29 березня Зеленський звільнив двох заступників голови ОП Андрія Єрмака. Йдеться про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.