Зеленский уволил нескольких своих советников — о ком идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский уволил еще пятерых своих советников. Речь идет об Олеге Устенко, Михаиле Радуцком, Сергее Трофимове, Наталье Пушкаревой и Алене Вербицкой.

Об этом говорится в указах украинского лидера в субботу, 30 марта.

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Увольнение советников Зеленского

"Уволить Вербицкую Алену Николаевну с должности Советника — уполномоченного Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины", — говорится в указе.

Глава государства уволил Пушкареву Наталью Антоновну от исполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности (вне штата).

Также Зеленский подписал указы об увольнении Радуцкого Михаила Борисовича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата), Трофимова Сергея Владимировича (вне штата) и Устенко Олега Леонидовича (вне штата).

Указы Зеленского. Фото: скриншот

Источники Новини.LIVE сообщают, что в скором времени ожидается еще много увольнений на топовых должностях. Зеленский решил полностью перезагрузить власть, однако из-за нехватки кадров, иногда это будет выглядеть как тасование и смена должностей. Не исключено, что сменят и некоторых министров в правительстве.

Напомним, Зеленский уволил своего советника Сергея Шефира. Он был первым ассистентом главы страны.

Также 29 марта Зеленский уволил двух заместителей главы ОП Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.