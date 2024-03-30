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Зеленський звільнив свого радника Сергія Шефіра

30 березня 2024 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський звільнив свого радника Сергія Шефіра
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 30 березня, звільнив свого радника Сергія Шефіра. Він був першим помічником глави держави.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №207/2024.

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"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України", — йдеться в указі.

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Указ №207/2024. Фото: скриншот

Шефір відповідав за організацію щоденної роботи Зеленського. До цієї посади він був сценаристом і продюсером, а також директором "Студії Квартал-95".

Джерело Новини.LIVE повідомило, що найближчими тижнями очікуються багато звільнень на топових посадах у владі.

Повідомляється, що Зеленський вирішив повністю перезавантажити владу, однак через брак кадрів інколи це може мати вигляд тасування та зміни посад. До того ж можуть змінити й деяких міністрів в уряді. 

Нагадаємо, 29 березня Зеленський звільнив двох заступників голови ОП Андрія Єрмака. Йдеться про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Також Зеленський звільнив посла у Молдові Марка Шевченка. Відомо, що він перебував на посаді з 18 грудня 2019 року.

Володимир Зеленський
Україна
звільнення
указ
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