Зеленский уволил своего советника Сергея Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 30 марта, уволил своего советника Сергея Шефира. Он был первым помощником главы государства.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского №207/2024.

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Увольнение Шефира

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины", — говорится в указе.

Указ №207/2024. Фото: скриншот

Шефир отвечал за организацию ежедневной работы Зеленского. До этой должности он был сценаристом и продюсером, а также директором "Студии Квартал-95".

Источник Новини.LIVE сообщил, что в ближайшие недели ожидается много увольнений на топовых должностях во власти.

Сообщается, что Зеленский решил полностью перезагрузить власть, однако из-за нехватки кадров, иногда это может иметь вид тасовки и смены должностей. К тому же могут изменить и некоторых министров в правительстве.

Напомним, 29 марта Зеленский уволил двух заместителей главы ОП Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

Также Зеленский уволил посла в Молдове Марка Шевченко. Известно, что он занимал должность с 18 декабря 2019 года.