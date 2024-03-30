В Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень

Табличка з написом "Офіс президента України" біля входу на будівлі. Фото: УНІАН

Офіс Президента за останні дні пережив значні кадрові зміни, які стали предметом широкого загального обговорення. Такі рішення були ухвалені у зв'язку з оптимізацією штату.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров виданню РБК-Україна.

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За словами Никифорова, звільнення радників та помічників президента пов'язане з оптимізацією штату Офісу Президента.

"Сьогоднішнє звільнення радників та помічників президента пов'язане з оптимізацією штату Офісу президента. Володимир Зеленський очікує подібних зусиль і від інших органів влади", - сказав речник президента.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський прийняв ряд рішень щодо кадрових змін. Зокрема, 26 березня було оголошено, що Олексія Данілова відсторонено від посади секретаря РНБО, а йому призначено посаду посла України в Молдові. Того ж дня новим секретарем РНБО був призначений Олександр Литвиненко, а керівництво Служби зовнішньої розвідки України отримало нового керівника — Олега Іващенка.

Увечері 29 березня на офіційному сайті Офісу Президента з'явилися укази про звільнення двох радників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака — Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Замість них були призначені Олена Ковальська та Ірина Мудра, які раніше займали важливі посади в інших структурах.

Також у суботу, 30 березня, в Офісі Президента відбулися ще більші кадрові зміни. Сергія Шефіра звільнили з посади першого помічника президента України, а також було оголошено про звільнення позаштатних радників президента, уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників та інших посадових осіб.

Наразі подальші призначення в Офісі Президента не повідомлялися, проте очікується, що процес оптимізації штату може продовжитися й надалі.