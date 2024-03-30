В Офисе президента объяснили причину большого количества увольнений

Табличка с надписью "Офис президента Украины" возле входа в здание. Фото: УНИАН

Офис Президента за последние дни претерпел значительные кадровые изменения, ставшие предметом широкого общего обсуждения. Такие решения были приняты в связи с оптимизацией штата.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров изданию РБК-Украина.

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По словам Никифорова, увольнение советников и помощников президента связано с оптимизацией штата Офиса Президента.

"Сегодняшнее увольнение советников и помощников президента связано с оптимизацией штата Офиса президента. Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти", — сказал спикер президента.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский принял ряд решений по кадровым изменениям. В частности, 26 марта было объявлено, что Алексей Данилов отстранен от должности секретаря СНБО, а ему назначен пост посла Украины в Молдове. В тот же день новым секретарем СНБО был назначен Александр Литвиненко, а руководство Службы внешней разведки Украины получило нового руководителя Олега Иващенко.

Вечером 29 марта на официальном сайте Офиса Президента появились указы об увольнении двух советников руководителя Офиса Президента Андрея Ермака — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Вместо них были назначены Елена Ковальская и Ирина Мудра, ранее занимавшие важные должности в других структурах.

Также в субботу, 30 марта, в Офисе Президента произошли еще большие кадровые изменения. Сергей Шефир уволен с должности первого помощника президента Украины, а также был объявлен об увольнении внештатных советников президента, уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников и других должностных лиц.

Пока дальнейшие назначения в Офисе Президента не сообщались, однако ожидается, что процесс оптимизации штата может продолжиться и дальше.