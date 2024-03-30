Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Офисе президента объяснили причину большого количества увольнений arrow

В Офисе президента объяснили причину большого количества увольнений

30 марта 2024 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Офисе президента объяснили причину большого количества увольнений
Табличка с надписью "Офис президента Украины" возле входа в здание. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Офис Президента за последние дни претерпел значительные кадровые изменения, ставшие предметом широкого общего обсуждения. Такие решения были приняты в связи с оптимизацией штата.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров изданию РБК-Украина.

Читайте также:

Кадровые перестановки в офисе президента

По словам Никифорова, увольнение советников и помощников президента связано с оптимизацией штата Офиса Президента.

"Сегодняшнее увольнение советников и помощников президента связано с оптимизацией штата Офиса президента. Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти", — сказал спикер президента.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский принял ряд решений по кадровым изменениям. В частности, 26 марта было объявлено, что Алексей Данилов отстранен от должности секретаря СНБО, а ему назначен пост посла Украины в Молдове. В тот же день новым секретарем СНБО был назначен Александр Литвиненко, а руководство Службы внешней разведки Украины получило нового руководителя Олега Иващенко.

Вечером 29 марта на официальном сайте Офиса Президента появились указы об увольнении двух советников руководителя Офиса Президента Андрея Ермака — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Вместо них были назначены Елена Ковальская и Ирина Мудра, ранее занимавшие важные должности в других структурах.

Также в субботу, 30 марта, в Офисе Президента произошли еще большие кадровые изменения. Сергей Шефир уволен с должности первого помощника президента Украины, а также был объявлен об увольнении внештатных советников президента, уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников и других должностных лиц.

Пока дальнейшие назначения в Офисе Президента не сообщались, однако ожидается, что процесс оптимизации штата может продолжиться и дальше.

Офис президента
Сергей Никифоров
увольнение
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом