Зеленський представив нового очільника Служби зовнішньої розвідки України
Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Служби зовнішньої розвідки призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він є фаховою людиною, яка чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну державну ціль.
Про це Зеленський повідомив у четвер, 28 березня.
Бойовий генерал очолив СЗР України
Президент зазначив, що українська розвідка має працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути інтереси нашої держави.
"Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна", — зазначив Зеленський.
Глава держави розповів, що у час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно.
"Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", — додав президент.
Нагадаємо, 26 березня Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення.
Читайте Новини.LIVE!