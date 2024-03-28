Зеленський представив нового очільника Служби зовнішньої розвідки України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Служби зовнішньої розвідки призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він є фаховою людиною, яка чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну державну ціль.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 28 березня.

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Президент зазначив, що українська розвідка має працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути інтереси нашої держави.

"Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна", — зазначив Зеленський.



Глава держави розповів, що у час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно.

"Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", — додав президент.

Нагадаємо, 26 березня Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення.