Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки боевого генерала Олега Иващенко. Он профессиональный человек, который прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную государственную цель.
Об этом Зеленский сообщил в четверг, 28 марта.
Боевой генерал возглавил СВР Украины
Президент отметил, что украинская разведка должна работать повсюду в мире, где уже есть и могут быть интересы нашего государства.
"Повсюду в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина", — отметил Зеленский.
Глава государства рассказал, что во время войны есть вещи совершенно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно.
"Именно такой потенциал мер влияния, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", — добавил президент.
Напомним, 26 марта Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Позже Данилов прокомментировал свое увольнение.
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