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Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины

28 марта 2024 13:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки боевого генерала Олега Иващенко. Он профессиональный человек, который прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную государственную цель.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 28 марта.

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Президент отметил, что украинская разведка должна работать повсюду в мире, где уже есть и могут быть интересы нашего государства.

"Повсюду в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина", — отметил Зеленский.

Глава государства рассказал, что во время войны есть вещи совершенно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно.

"Именно такой потенциал мер влияния, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", — добавил президент.

Напомним, 26 марта Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Позже Данилов прокомментировал свое увольнение.

Владимир Зеленский
война
разведка
Украина
Служба внешней разведки

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