Cаміт миру — уряд Швейцарії ухвалив рішення вигнати з країни агентів РФ

Сесія швейцарського парламенту. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Швейцарський парламент в понеділок 27 травня, підтримав рішення про висилку з країни шпигунів російського Головного розвідуправління. Такі заходи безпеки пояснені в рамках підготовки до Саміту миру 15−16 червня.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Резолюція була ухвалена 32 голосами "за", та дев’ятьма "проти". Висилка ворожих шпигунів, як вказується, буде систематичною.

"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення їхньої безпеки і захищає себе", — заявила президентка країни Віола Амхерд.

Вона також зазначила, що Швейцарія збирається послідовно висилати розвідників, чия діяльність загрожує безпеці Швейцарії, або її провідної ролі у підготовці до Саміту миру.

Водночас за словами депутатка від лівоцентристських соціал-демократів, Франциски Рот, як однієї з прихильниць цього заходу, нейтральна Швейцарія є "метою №1 для шпигунів" через наявність в країні міжнародних організацій.

Вона додала, що це особливо стосується російських шпигунів, та зауважила, що така пропозиція має слугувати зміцненню контролю над шпигунами, а Швейцарія має "продемонструвати нульову толерантність" до такої діяльності.

Нагадаємо, раніше речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер відкинув заяву російської сторони щодо можливих "наслідків", якими пригрозила Москва після виклику свого посла через викриття шпигунів Кремля.

Водночас в Австрії заарештували колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта за підозрою у шпигунстві, через що канцлер Карл Негаммер скликав термінову Раду нацбезпеки країни.