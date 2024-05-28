Cаммит мира — правительство Швейцарии приняло решение изгнать из страны агентов РФ

Сессия швейцарского парламента. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Швейцарский парламент в понедельник 27 мая поддержал решение о высылке из страны шпионов российского Главного разведуправления. Такие меры безопасности объяснены в рамках подготовки к Саммиту мира 15-16 июня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Резолюция была принята 32 голосами "за" и девятью "против". Высылка вражеских шпионов, как указывается, будет систематической.

"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушение их безопасности и защищает себя", - заявила президент страны Виола Амхерд.

Она также отметила, что Швейцария собирается последовательно высылать разведчиков, чья деятельность угрожает безопасности Швейцарии или ее ведущую роль в подготовке к Саммиту мира.

В то же время, по словам депутата от левоцентристских социал-демократов, Франциски Рот, как одной из поклонниц этого мероприятия, нейтральная Швейцария является "целью №1 для шпионов" из-за наличия в стране международных организаций.

Она добавила, что это особенно касается российских шпионов, и отметила, что такое предложение должно служить укреплению контроля над шпионами, а Швейцария должна "продемонстрировать нулевую толерантность" к такой деятельности.

Напомним, ранее спикер МИД Германии Кристиан Вагнер отверг заявление российской стороны о возможных "последствиях", которыми пригрозила Москва после вызова своего посла из-за разоблачения шпионов Кремля.

В то же время в Австрии арестовали бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом Эгисто Отта по подозрению в шпионаже, из-за чего канцлер Карл Негаммер созвал срочный Совет нацбезопасности страны .