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Австрійський канцлер терміново скликав Раду нацбезпеки — в чому причина

1 квітня 2024 23:21
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Ілля Рябінін
редактор
Австрійський канцлер терміново скликав Раду нацбезпеки — в чому причина
Канцлер Австрії Карл Нехаммер. Фото ілюстративне: REUTERS/Johanna Geron
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Австрійський канцлер Карл Негаммер скликає термінове засідання Ради національної безпеки Австрії. Причиною такого наказу політика став нещодавній арешт у Відні завербованого російським ГРУ шпигуна.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

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Канцлер заявив, що справа про шпигунство "не потребує відкладень".

"Ми маємо звинувачення в шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом щодо його співпраці з російською розвідкою", — заявив Негаммер.

Політик наголосив, що звинувачення дуже серйозні. Вони тепер мають бути роз'яснені судовими органами Австрії.

"З іншого боку, ситуація з безпекою в республіці має бути оцінена і роз'яснена. Ми повинні не допустити, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні шляхом проникнення в політичні партії", — додав він.

Водночас австрійське видання доповнює, що Віденський окружний кримінальний суд попередньо взяв Отта під варту. Австрійські журналісти навіть звернулися за коментарями до голови ГРУ Ігоря Костікова та директору СЗР Сергія Наришкіна, але спілкуватися вони відмовилися. 

Нагадаємо, раніше Карл Негаммер зняв вето на 12 пакет санкцій ЄС проти Росії через українське рішення виключити Raiffeisen Bank International зі списку "міжнародних спонсорів війни".

Водночас канцлер не підтримав ініціативу передачі прибутків від заморожених російських активів на закупівлю зброї для ЗСУ, проте схвалив спрямування коштів на відбудову України.

шпигунство
Австрія
безпека
арешт
Росія

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