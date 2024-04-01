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Австрийский канцлер срочно созвал Совет нацбезопасности — в чем причина

1 апреля 2024 23:21
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Илья Рябинин
редактор
Австрийский канцлер срочно созвал Совет нацбезопасности — в чем причина
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото иллюстративное: REUTERS/Johanna Geron
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Австрийский канцлер Карл Нехаммер созывает срочное заседание Совета национальной безопасности Австрии. Причиной такого приказа политика стал недавний арест в Вене завербованного российским ГРУ шпиона.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

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Канцлер заявил, что дело о шпионаже "не нуждается в отложениях".

"У нас есть обвинения в шпионаже против Эгисто Отта, бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом по его сотрудничеству с российской разведкой", — заявил Нехаммер.

Политик подчеркнул, что обвинения очень серьезны. Они должны быть разъяснены судебными органами Австрии.

"С другой стороны, ситуация с безопасностью в республике должна быть оценена и разъяснена. Мы должны не допустить, чтобы российские шпионские сети угрожали нашей стране путем проникновения в политические партии", — добавил он.

В то же время австрийское издание дополняет, что Венский окружной уголовный суд предварительно заключил Отта под стражу. Австрийские журналисты даже обратились за комментариями к главе ГРУ Игорю Костикову и директору СВР Сергею Нарышкину, но общаться они отказались.

Напомним, ранее Карл Нехаммер снял вето на 12 пакет санкций ЕС против России из-за украинского решения исключить Raiffeisen Bank International из списка "международных спонсоров войны".

В то же время канцлер не поддержал инициативу передачи доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для ВСУ, однако одобрил направление средств на восстановление Украины.

шпионаж
Австрия
безопасность
арест
Россия

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