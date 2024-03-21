Австрія виступила проти закупівлі зброї для ЗСУ коштом прибутків від активів Росії

Канцлер Австрії Карл Негаммер. Фото: Octav Ganea/REUTERS

В уряді Австрії не підтримали ініціативу передачі прибутків від заморожених російських активів на закупівлю зброї для Збройних сил України. Однак Австрія виступила за спрямування коштів на відбудову України.

Про це перед самітом лідерів країн ЄС заявив австрійський канцлер Карл Негаммер.

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За словами політика, для нейтральної позиції Відня, важливо, аби гроші для України не використовували для придбання зброї.

"Наразі ми перебуваємо в процесі обговорення цього питання. Для нас, нейтральних, важливо, щоб гроші, які ми схвалюємо, не були витрачені на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалося, що вони мають бути інвестовані у відновлення в Україні, і я думаю, що це розумна пропозиція", — пояснив своє рішення канцлер.

Негаммер зазначив, що таке використання активів РФ передбачали спочатку. Проте, як додав, Відень продовжує дотримуватись позиції відправити гроші на відбудову української інфраструктури.

Нагадаємо, не так давно міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен схвалила ідею направити в Україну прибутки від заморожених російських активів на озброєння для українських військ.

Ще раніше Карл Негаммер зняв вето на 12 пакет санкцій ЄС проти Росії через українське рішення виключити Raiffeisen Bank International зі списку "міжнародних спонсорів війни".