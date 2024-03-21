Австрия выступила против закупки оружия для ВСУ за счет прибылей от активов России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото: Octav Ganea/REUTERS

В правительстве Австрии не поддержали инициативу передачи доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Вооруженных сил Украины. Однако Австрия выступила за направление средств на восстановление Украины.

Об этом перед саммитом лидеров стран ЕС заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

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По словам политика, для нейтральной позиции Вены важно, чтобы деньги для Украины не использовали для приобретения оружия.

"Пока мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса. Для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение", — объяснил свое решение канцлер.

Нехаммер отметил, что такое использование активов РФ предусматривалось изначально. Однако, как добавил, Вена продолжает придерживаться позиции отправить деньги на восстановление украинской инфраструктуры.

Напомним, недавно министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен одобрила идею направить в Украину доходы от замороженных российских активов на вооружение для украинских войск.

Еще раньше Карл Нехаммер снял вето на 12 пакет санкций ЕС против России из-за украинского решения исключить Raiffeisen Bank International из списка "международных спонсоров войны".