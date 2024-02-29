Фінський уряд підтримав ідею направити в Україну прибутки від заморожених активів РФ

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Фото: Tiina Jutila/Yle

В уряді Фінляндії схвалили ідею направити в Україну прибутки від заморожених російських активів. Там вважають, що гроші мають піти на озброєння для українських військ.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє телеканал Yle в четвер, 29 лютого.

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Як заявив скандинавський мовник, таку ж пропозицію висунула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Валтонен акцентувала, що ЄС та США могли б спільно підтримати таку ідею, оскільки G7 та ЄС заморозили близько 300 мільярдів євро російських коштів, прибутковість яких становить близько трьох мільярдів євро на рік. Проте, як додала урядовиця, юридично оформити це буде важко, але "спробувати можна".

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів та у довготерміновій перспективі — на відновлення України. Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти та привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки повинні дотримуватися наших принципів", — додала вона.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся на Мюнхенській конференції з новим президентом країни Александром Стуббом. Фінський президент заявив, що допомога Україні повинна охоплювати як оборонну, так і фінансову сфери, і що скандинавська країна залишиться на боці українського народу.