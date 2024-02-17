Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії — про що говорили arrow

Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії — про що говорили

17 лютого 2024 18:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії Александром Стуббом під час Мюнхенської конференції з питань безпеки в суботу, 17 лютого. Він привітав свого колегу з перемогою на виборах та подякував за те, що він чітко засуджує російську агресію в Україні.

Про це пише пресслужба Офісу Президента

Про що говорили політики під час зустрічі

"Ми надзвичайно вдячні вашій країні, вашому народу за непохитну підтримку та тепле ставлення до України та українців. Ви з нами з перших днів повномасштабної війни", — сказав Зеленський.

Глава держави розповів Александру Стуббу про ситуацію на фронті та оборонні потреби ЗСУ. Також Зеленський наголосив на збереженні підтримки України з боку Фінляндії на шляху до членства в НАТО та ЄС. 

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 17 лютого, виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Однією з головних тем є війна в Україні. 

Своєю чергою під час конференції президент подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та лідерство щодо допомоги нашій державі у боротьбі проти Росії.

Також президент зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
Фінляндія
Мюнхенська конференція безпеки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі