Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Фінляндії Александром Стуббом під час Мюнхенської конференції з питань безпеки в суботу, 17 лютого. Він привітав свого колегу з перемогою на виборах та подякував за те, що він чітко засуджує російську агресію в Україні.

Про це пише пресслужба Офісу Президента.

Про що говорили політики під час зустрічі

"Ми надзвичайно вдячні вашій країні, вашому народу за непохитну підтримку та тепле ставлення до України та українців. Ви з нами з перших днів повномасштабної війни", — сказав Зеленський.

Глава держави розповів Александру Стуббу про ситуацію на фронті та оборонні потреби ЗСУ. Також Зеленський наголосив на збереженні підтримки України з боку Фінляндії на шляху до членства в НАТО та ЄС.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 17 лютого, виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Однією з головних тем є війна в Україні.

Своєю чергою під час конференції президент подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та лідерство щодо допомоги нашій державі у боротьбі проти Росії.

Також президент зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Політики обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво дронів.