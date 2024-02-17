Зеленский встретился с новым президентом Финляндии — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым президентом Финляндии Александром Стуббом во время Мюнхенской конференции в сфере безопасности в субботу, 17 февраля. Он поздравил своего коллегу с победой на выборах и поблагодарил за то, что он осуждает российскую агрессию в Украине.
Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента.
О чем говорили политики во время встречи
"Мы благодарны вашей стране, вашему народу за непоколебимую поддержку и теплое отношение к Украине и украинцам. Вы с нами с первых дней полномасштабной войны", — сказал Зеленский.
Глава государства рассказал Александру Стуббу о ситуации на фронте и оборонных нуждах ВСУ. Также Зеленский отметил сохранение поддержки Украины со стороны Финляндии на пути к членству в НАТО и ЕС.
Напомним, Зеленский сегодня, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Одной из главных тем является война в Украине.
В свою очередь во время конференции президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку и лидерство в помощи нашему государству в борьбе против России.
Также президент встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.
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