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Зеленский встретился с новым президентом Финляндии — о чем говорили

17 февраля 2024 18:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский встретился с новым президентом Финляндии — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Финляндии Александром Стуббом. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым президентом Финляндии Александром Стуббом во время Мюнхенской конференции в сфере безопасности в субботу, 17 февраля. Он поздравил своего коллегу с победой на выборах и поблагодарил за то, что он осуждает российскую агрессию в Украине.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента.

О чем говорили политики во время встречи

"Мы благодарны вашей стране, вашему народу за непоколебимую поддержку и теплое отношение к Украине и украинцам. Вы с нами с первых дней полномасштабной войны", — сказал Зеленский.

Глава государства рассказал Александру Стуббу о ситуации на фронте и оборонных нуждах ВСУ. Также Зеленский отметил сохранение поддержки Украины со стороны Финляндии на пути к членству в НАТО и ЕС.

Напомним, Зеленский сегодня, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Одной из главных тем является война в Украине.

В свою очередь во время конференции президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку и лидерство в помощи нашему государству в борьбе против России.

Также президент встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Политики обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство дронов.

Владимир Зеленский
Офис президента
Финляндия
Мюнхенская конференция безопасности

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