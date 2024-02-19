Президент Фінляндії Стубб наголосив на важливості постійної підтримки України

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS

Новоспечений президент Фінляндії Александр Стубб на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що допомога Україні повинна охоплювати як оборонну, так і фінансову сфери. За його словами, якби Захід не зміг підтримати Україну — "її б більше не існувало".

Про це повідомляє Yle у неділю, 18 лютого.

Чому важливо підтримувати Україну постійно

Стубб вважає, що для президента Росії Володимира Путіна питання України, крім того, її підкорення собі, є першочерговою проблемою.

"Ця війна занадто велика, щоб Путін міг її провалити, і це робить її досить проблематичною", — пояснив президент.

Фінський лідер переконаний, що Україну слід підтримувати постійно — з економічного й військового боків. Тому він наголосив, що постачання зброї від партнерів "є актуальним викликом".

"Єдине, що розуміє Путін, — це сила. Ви проявите будь-яку слабкість — будь-які м’які елементи — і він нападе", — додав Стубб.

Нагадаємо, що Александр Стубб переміг на президентських виборах у Фінляндії. Його інавгурація відбудеться 1 березня. Одразу після перемоги новий глава держави підтвердив свою підтримку України.

Також ми повідомляли, що в Міноборони Фінляндії запевнили, що Україна отримає від них 22-й вантаж військової допомоги. Відомо, яка його загальна сума.