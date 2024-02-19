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Президент Финляндии Стубб отметил важность постоянной поддержки Украины

19 февраля 2024 06:48
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Инна Буряк
редактор
Президент Финляндии Стубб отметил важность постоянной поддержки Украины
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Новоиспеченный президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что помощь Украине должна охватывать как оборонную, так и финансовую сферу. По его словам, если бы Запад не смог поддержать Украину, "ее бы больше не существовало".

Об этом сообщает Yle в воскресенье, 18 февраля.

Почему важно поддерживать Украину постоянно

Стубб считает, что для президента России Владимира Путина вопрос Украины, кроме того, ее подчинение себе, является первоочередной проблемой.

"Эта война слишком велика, чтобы Путин мог ее провалить, и это делает ее достаточно проблематичной", — пояснил президент.

Финский лидер убежден, что Украину нужно поддерживать постоянно — с экономической и военной сторон. Поэтому он подчеркнул, что поставка оружия от партнеров "является актуальным вызовом".

"Единственное, что понимает Путин, — это сила. Вы проявите любую слабость — любые мягкие элементы — и он нападет", — добавил Стубб.

Напомним, что Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии. Его инаугурация состоится 1 марта. Сразу после победы новый глава государства подтвердил свою поддержку Украины.

Также мы сообщали, что в Минобороны Финляндии заверили, что Украина получит от них 22-й груз военной помощи. Известно, какова его общая сумма.

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