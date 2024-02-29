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Финское правительство поддержало идею направить в Украину доходы от замороженных активов РФ

29 февраля 2024 18:35
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Илья Рябинин
редактор
Финское правительство поддержало идею направить в Украину доходы от замороженных активов РФ
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото: Tiina Jutila/Yle
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В правительстве Финляндии одобрили идею направить в Украину доходы от замороженных российских активов. Там считают, что деньги должны уйти на вооружение для украинских войск.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает телеканал Yle в четверг, 29 февраля.

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Как заявил скандинавский вещатель, такое же предложение выдвинула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Валтонен акцентировала, что ЕС и США могли бы совместно поддержать такую идею, поскольку G7 и ЕС заморозили около 300 млрд евро российских средств, доходность которых составляет около трех млрд евро в год. Однако, как добавила чиновница, юридически оформить это будет трудно, но "попробовать можно".

"Эти средства можно было бы пустить на оружие, на поставки оборонных средств, и в долгосрочной перспективе — на восстановление Украины. Одной из главных ценностей у нас на Западе считается неприкосновенность частной собственности. Хотя не все граждане поймут, почему мы не можем просто взять и присвоить" средства соседнего государства, ведущего жестокую агрессивную войну, не соблюдая никаких международных норм. Но мы все же должны придерживаться наших принципов", — добавила она.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился на Мюнхенской конференции с новым президентом страны Александром Стуббом. Финский президент заявил, что помощь Украине должна охватывать как оборонную, так и финансовую сферы, и что скандинавская страна останется на стороне украинского народа.

финансовая помощь
военная помощь
деньги
Украина
Финляндия

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