У московському аеропорту жінка заявила, що має при собі бомбу
У другому за величиною московському аеропорту "Шереметьєво" в неділю, 24 березня, жінка заявила, що має при собі бомбу. Відомо, що громадянка встигла сісти на рейс до Єревану, але літак не злетів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У Шереметьєво повідомили про бомбу 24 березня
Так, після посадки на рейс до Єревану в "Шереметьєво" одна з пасажирок заявила, що в неї в ручній поклажі бомба.
За словами інших пасажирів, вона кричала та поводила себе неадекватно.
На місце прибули співробітники поліції та екстрених служб, проводяться відповідні заходи.
Відомо, що літак Boeing 737-800 мав вилетіти о 14.30 за московським часом, однак рейс Москва — Єреван затримали щонайменше на годину.
Нагадаємо, 22 березня у московському торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина, після чого будівлю підпалили.
ФСБ звинуватила Україну в причетності до теракту, повідомляючи, що терористи нібито рухалися в бік українського кордону та мали там зв'язки.
Натомість речник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав факти, які доводять непричетність української сторони.
Увечері 23 березня у московському торговому центрі "Крокус" завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб.
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