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У московському аеропорту жінка заявила, що має при собі бомбу

24 березня 2024 14:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У московському аеропорту жінка заявила, що має при собі бомбу
Аеропорт "Шереметьєво". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У другому за величиною московському аеропорту "Шереметьєво" в неділю, 24 березня, жінка заявила, що має при собі бомбу. Відомо, що громадянка встигла сісти на рейс до Єревану, але літак не злетів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, після посадки на рейс до Єревану в "Шереметьєво" одна з пасажирок заявила, що в неї в ручній поклажі бомба. 

За словами інших пасажирів, вона кричала та поводила себе неадекватно.

На місце прибули співробітники поліції та екстрених служб, проводяться відповідні заходи.

жінка повідомила про бомбу в Шереметьєво
Літак рейсу Москва — Єреван. Фото: росЗМІ

Відомо, що літак Boeing 737-800 мав вилетіти о 14.30 за московським часом, однак рейс Москва — Єреван затримали щонайменше на годину.

Нагадаємо, 22 березня у московському торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина, після чого будівлю підпалили.

ФСБ звинуватила Україну в причетності до теракту, повідомляючи, що терористи нібито рухалися в бік українського кордону та мали там зв'язки.

Натомість речник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав факти, які доводять непричетність української сторони.

Увечері 23 березня у московському торговому центрі "Крокус" завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб. 

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